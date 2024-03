Un mazzo di fiori in tribuna per Laura Porta: l'omaggio del Pistoia Basket 2000

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che domenica, nei minuti che precederanno l’inizio della partita tra Estra Pistoia e Bertram Derthona Tortona valevole come 21° giornata di LBA, Lorenzo Saccaggi salirà gli scalini della Curva per depositare un mazzo di fiori nel posto che, da anni, occupava solitamente Laura Porta, l’infermiera 37enne improvvisamente scomparsa nel mese di febbraio e tifosissima biancorossa.

In prima fila ci saranno gli amici con i quali Laura, ed il compagno Antonio Fasano, ogni domenica (e spesso anche in trasferta) si gustavano la partita insieme alla coppia e che sono ancora sconvolti per la morte di Laura. Una tragedia che ha sconvolto tutta la città, visto che la ragazza portava in grembo anche il piccolo Andrea, purtroppo deceduto nei giorni scorsi dopo e che era stato fatto nascere in via del tutto emergenziale una volta arrivato in ospedale in grembo alla madre.

Con l’occasione, A.S. Estra Pistoia Basket 2000 intende porgere le più sincere e sentite condoglianze ad Antonio ed a tutta la famiglia di Laura per questo momento di dolore dimostrando, con questo gesto, la vicinanza da parte del club.

Fonte: Pistoia Basket 2000