Volterra, controlli dei carabinieri: denunciato perché si rifiuta accertamenti, trovata droga nella boscaglia

I carabinieri di Volterra, durante un servizio volto alla prevenzione della guida sotto l'influenza di sostanze, hanno fermato un individuo che si è messo alla guida dopo essere uscito dalla boscaglia. Dopo averlo identificato, i militari lo hanno invitato a sottoporsi a un test per verificare la presenza di stupefacenti nel sangue, ma l'uomo ha rifiutato. Di conseguenza, è stato deferito all'A.G. e la sua patente è stata ritirata. In un'altra occasione, durante lo stesso servizio, i Carabinieri hanno trovato un borsello da toilette sul ciglio della strada contenente hashish, cocaina e materiale per il confezionamento, probabilmente abbandonato dai pusher della zona. La droga è stata sequestrata e messa a disposizione dell'A.G. per le indagini contro ignoti.