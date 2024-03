Auto si ribalta nel canale, estratte due donne a Pisa

Un'auto si è ribaltata questa notte in un canale lungo via Lucchese a Pisa. Il fatto è accaduto all'1.30 di notte. Sul posto i vigili del fuoco. Le due donne a bordo sono state estratte e trasferite al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, rimuovendo l'auto con l'autogru. Il mezzo rischiava di rilasciare carburante nelle acque del canale, considerando anche le condizioni meteo. Presenti anche i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri.