Elezioni Castelfiorentino, 4 incontri tematici con la candidata Giannì

'Castelfiorentino: una città per vivere' è lo slogan scelto dalla candidata Francesca Gianni insieme allo staff comunicazione per le amministrative 2024. Si inizia quindi a costruire l’idea di Comunità a partire dalle proposte, necessità, idee e considerazioni dei cittadini. A seguire la campagna elettorale toccherà ogni punto del paese comprese le frazioni, così da esprimere ancora meglio quanto il concetto di città sia inclusivo e abbracci tutta Castelfiorentino.

Gli appuntamenti:

Martedì 5 marzo, ore 21.30 al circolo Puppino in Via Galgani, 2, primo tavolo di confronto e sviluppo sul tema Ambiente;

Giovedì 14 marzo, ore 21.30 allo 0571 Pub in Viale Roosevelt, 28, secondo tavolo di confronto e sviluppo sul tema Comunità;

Martedì 19 marzo, ore 21.30 al Circolo Arci Praticelli, in Via Bustichini, 9, terzo tavolo di confronto e sviluppo sul tema Sviluppo economico;

Martedì 26 marzo, ore 21.30 alla sede del Comitato, in Via Ferruccio, 43, quarto tavolo di confronto e sviluppo sul tema Sicurezza.

“Dopo l’inaugurazione della sede vogliamo subito entrare nel vivo della Campagna Elettorale – commenta la Candidata Giannì – e per essere concreti, con il comitato, abbiamo scelto di andare direttamente a organizzare i tavoli programmatici nei vari luoghi della Città in modo da incontrare il maggior numero possibile di cittadine e cittadini, e raccogliere ogni proposta e necessità. Questo materiale sarà fondamentale per costruire il programma elettorale ed è quindi davvero molto importante esserci per la Castelfiorentino che vogliamo vivere nei prossimi anni. Il nostro obiettivo è portare la nostra Città ad essere un luogo in cui si sceglie di vivere e di vivere bene. Ogni contributo sarà prezioso per raggiungere, tutti insieme, questo scopo. Vi aspettiamo dunque, in base alla localizzazione geografica più comoda e al tema che vi sta più a cuore, ai prossimi appuntamenti della Campagna Elettorale”.