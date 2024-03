Griglie per proteggere la rete fognaria a Certaldo: ecco dove

Un importante passo avanti nella gestione delle acque meteoriche è stato compiuto a Certaldo con il completamento dell'inserimento di griglie nella zona di Via Da Verrazzano, Via Copernico, Via Galilei e Via Torricelli. Questo intervento mira a migliorare la raccolta delle acque piovane e a limitare il rischio di allagamenti, specialmente in situazioni di piogge intense.

Il progetto, approvato con la delibera di Giunta n.150 del 9 ottobre 2023, è stato implementato per rispondere alle esigenze di un’area che ha riscontrato frequenti problemi di allagamento dei piani terreni degli edifici durante eventi meteorologici avversi. Nonostante gli sforzi compiuti negli anni passati, inclusi interventi di sistemazione del sistema di pompaggio, gli episodi di allagamento sono persistiti, richiedendo un’azione più mirata sullo smaltimento delle acque meteoriche.

Il costo complessivo del progetto è stato di 26.108 euro, finanziato attraverso una variazione di bilancio del Consiglio comunale datata 27 settembre 2023. Le griglie sono state posizionate in punti strategici: una in Via Copernico, tre in Via Da Verrazzano e sette in Via Galilei, insieme a una canaletta di raccolta su Via Da Verrazzano. Tutti questi elementi sono stati collegati alla rete fognaria esistente tramite apposite condotte in PVC. È stato inoltre realizzato una specie di dosso, funzionale al raccoglimento delle acque.

Il sindaco Giacomo Cucini ha commentato l'importanza di questo intervento, sottolineando il costante impegno dell'Amministrazione nel fronteggiare le criticità legate alla gestione idraulica del territorio. "Siamo consapevoli delle difficoltà che alcune zone della città affrontano durante eventi meteorologici intensi – ha spiegato -. Abbiamo lavorato a questo progetto per migliorare la situazione, e sebbene non risolva completamente il problema, rappresenta sicuramente un passo avanti significativo”.

Il sindaco ha inoltre aggiunto che, oltre a questo intervento, si stanno studiando soluzioni più ampie e strutturali per affrontare le problematiche legate alla gestione delle acque meteoriche, in particolare nella zona di Pian di Sotto.