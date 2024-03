Migliaia di persone in corteo a Pisa e Firenze: "Non abbiamo paura"

Manifestazioni pro-Palestina a Firenze e Pisa a una settimana dalle cariche della polizia su studenti e studentesse. Nessun problema né a Firenze né a Pisa.

Si è conclusa nel tardo pomeriggio in piazza dei Cavalieri la manifestazione promossa a Pisa dal coordinamento degli studenti. Oltre cinquemila persone hanno attraversato pacificamente il centro cittadino, in un clima di serenità. Nel corteo tantissimi ragazzi e tante famiglie. Per oltre quattro ore i manifestanti hanno sfilato in centro storico scandendo slogan pro Palestina e contro Israele ed esponendo striscioni con le scritte "Pisa non ha paura".

Dalle 18 in poi circa mille persone hanno sfilato a Firenze. Il consolato USA è stato transennato, era il punto di partenza del corteo. Il serpentone, anche in questo caso pacifico, si è poi spostato sui lungarni e in piazza Santo Spirito. Tanti i giovani presenti, molti "contro i manganelli e le bombe" come si leggeva nei cartelloni. Presente anche Maria, la studentessa 21enne colpita dalle manganellate del 23 febbraio, che ha detto: "Sporgerò denuncia".