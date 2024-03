Ruba carte di credito, sottratti 1.900 euro a suon di mini-acquisti

Un 32enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Arezzo e trasferito in carcere. E' accusato di aver usato, da ottobre 2023 a fine gennaio 2024, carte di credito rubate su 11 auto in sosta, negli spogliatoi delle palestre o dei campi da calcio. Si recava in negozi del centro usandole ripetutamente per comprare prodotti di piccolo importo, senza che il Pos richieda l'utilizzo del pin o altre autorizzazioni. L'uomo era divenuto noto tra i commercianti del centro di Arezzo. Si ritiene che abbia sottratto ben 1.900 euro con questi piccoli acquisti.