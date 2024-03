Scontri Pisa, Ceccardi (Lega): "Genitori dei baby manifestanti hanno fallito"

"Ha ragione Mattarella quando dice che i manganelli sono un fallimento. Credo però che sia un fallimento educativo anche di quei professori che non hanno insegnato a quegli alunni come si fa a mandare una comunicazione in questura per fare una manifestazione. Peggio ancora quei genitori che non hanno insegnato ai loro figli "di' quello che ti pare, pensa quello che ti pare, ma non sputare addosso alla polizia", al loro posto mi chiederei "come genitore ho fallito, che cosa gli ho insegnato?"". Lo ha dichiarato Susanna Ceccardi (Lega) intervistata da Klaus Davi su KlausCondicio, in merito agli scontri tra polizia e manifestanti lo scorso venerdì 23 febbraio. Per protesta anche oggi ci saranno nuove manifestazioni a Pisa e nel resto della Toscana.