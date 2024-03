Muore 43enne in Sudafrica durante la vacanza con la famiglia

Un 43enne originario di Buti è morto in un incidente in Sudafrica: Stefano Matteoli era alla guida dell'auto assieme alla moglie e ai due figli di 8 e 10 anni. L'auto prendendo un dosso si è ribaltata in una strada sterrata, il conducente ha perso la vita e la vacanza è finita in tragedia, come riporta Il Tirreno: la prossima settimana la famiglia farà rientro per il funerale a Cascine di Buti. Da più di 20 anni Matteoli era in giro per il mondo come informatico: dalla Svezia all'Inghilterra, diventando sviluppatore e fondando società legate alla tencologia e ai media.