Tutto pronto per la sfida dei Lupi contro Porto Viro

La trasferta complicata di domenica scorsa a Castellana Grotte, con mezza squadra influenzata e i ragazzi della B costretti ad un tour de force impegnativo tra Lazio e Puglia, non sembra aver lasciato strascichi nel gruppo biancorosso. La squadra, in settimana, si è allenata al completo. Le motivazioni per far bene non mancano. La partita di domenica pomeriggio (ore 16.00) una delle ultime uscite al Pala Parenti, va difeso l’ottavo posto in ottica Coppa Italia e la Delta Group Porto Viro è un’avversaria stimolante, trattandosi della squadra che in questo momento occupa l’ultimo posto disponibile ai fini della qualificazione play-off. Più di ogni altra cosa, la squadra deve dimostrare a sè stessa di aver raggiunto una dimensione di alto profilo: infortuni e altri guai hanno influito molto sull’andamento del campionato, più che altro nella prima parte, ma la Kemas Lamipel 2023-24 ha mostrato più volte valori importanti, da un punto di vista tecnico e agonistico. Questo sarà utile per onorare al meglio le ultime giornate di campionato, che culmineranno nel derby con Siena previsto all’ultima giornata, e per preparare poi l’approccio al percorso della rinnovata Delmonte Coppa Italia, la cui fase finale è, come sempre, un obiettivo.

La Delta Group, nell’ultimo turno (vittoria 3-1 contro Aversa), è scesa in campo con il “6+1” che molto probabilmente vedremo al Pala Parenti domenica pomeriggio. In regia, “Fefè” Garnica, palleggiatore di grandissima esperienza e classe; opposto, Tommaso Barotto, giovane promessa (2005) del volley azzurro, al pari dei nostri Loreti, Mati, Russo. Barotto (26 punti per lui domenica scorsa) è l’unico “giovane” in un roster di gente tosta ed esperta. Al centro, Matteo Zamagni, ex Siena, romagnolo classe ’89, gran feeling con Garnica, e l’ex Vibo e Perugia Rocco Barone, classe ’87. In banda, la new entry brasiliana Pedro Henrique, esordiente in Italia, e il “veterano” della A2 Felice Sette, entrambi nati nel 1996 così come Davide Morgese, libero.

Ex di turno è proprio “Morgan”, il libero reggiano, apprezzatissimo lo scorso anno al Pala Parenti e quest’anno in forza al team di coach Daniele Morato.

Alla vigilia della gara hanno parlato, per la Kemas Lamipel S. Croce, l’head coach Michele Bulleri e il poliedrico centrale Alessio Matteini.

Questo un estratto delle dichiarazioni:

Bulleri: “Ci presentiamo alla partita di domenica con Porto Viro che è una delle squadre più in forma del momento. Ha inanellato una serie di importanti vittorie consecutive che le hanno permesso di arrivare quasi a garantirsi un posto nei play-off. Affronteremo una squadra molto in forma, che gioca molto bene, di gruppo. Per quanto ci riguarda, la prima necessità è recuperare bene i ragazzi assenti nell’ultimo match, dobbiamo valutarne le condizioni. Poi, come ci stiamo dicendo da un po’, giocheremo punto per punto con l’obiettivo di fare del nostro meglio”.

Matteini: “A Castellana sono entrato in campo con la sensazione e con l’idea che non sarei riuscito a tenere il passo con la partita. Non pensavo che mi sarei trovato subito a mio agio nel ritmo di gioco della serie A. Cosa che invece è stata: sono riuscito abbastanza velocemente a trovarmi con i compagni e a seguire le azioni di gioco avversarie. C’è un po’ di rammarico per il fatto di non aver portato a casa punti: ne avevamo la possibilità. Da un punto di vista personale, invece, sono contento di aver avuto questa occasione”.

L’intervista integrale è disponibile sul canale You Tube “Lupi Volley TV”, all’indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=VilkX3PU6cI&t=713s

Arbitri dell’incontro: Stefano Nava, Gabriele Venturi

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Delta Group Porto Viro: 1 Zamagni Matteo, 2 Zorzi Enrico, 5 Tiozzo Nicola, 6 Pedro Henrique 7 Sette Felice, 8 Lamprecht Egon, 9 Barone Rocco, 10 Barotto Tommaso, 11 Garnica Fernando, 13 Bellei Giacomo, 14 Charalampidis Sokratis, 15 Sperandio Matteo, 16 Morgese Davide, 17 Eccher Mattia, 18 Chiloiro Gabriele.

