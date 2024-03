Altera la pistola illegalmente, denunciato

Una persona è stata denunciata nel Pisano per aver alterato una pistola. I carabinieri di San Piero a Grado sono intervenuti a casa dell'individuo dopo la presentazione di una querela per futili motivi tra vicini di casa. I militari hanno trovato una pistola, che seppur legalmente denunciata e posseduta, di fatto era stata alterata dal proprietario che dopo aver “filettato” la canna della stessa vi aveva apposto un silenziatore artigianale. L’arma è stata quindi sottoposta a sequestro e la persona segnalata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.