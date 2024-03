Dottore, pensatore, pilastro della sanità toscana: è scomparso Antonio Panti

Nella notte di sabato 2 marzo a Careggi è morto a ottantasette anni Antonio Panti. Prima dottore di famiglia, poi grande pensatore: tra i temi toccati la medicina in generale e anche il sistema di assistenza pubblico. Dal 1987 al 2017 è stato presidente dell’Ordine dei medici di Firenze.

Panti è stato segretario nazionale della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e socio fondatore della Simg (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie). Ha fatto parte di numerose commissioni nazionali e della commissione deontologica della FnomCeo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) dal 1984 a oggi. Giornalista pubblicista, autore di molte pubblicazioni, ha diretto la rivista “Toscana Medica” per un trentennio. È stato vicepresidente del Consiglio Sanitario della Regione Toscana da 1998 al 2016. Era componente della Commissione Deontologica Nazionale della FnomCeo e del Comitato Regionale di Bioetica della Toscana.

“Cordoglio e dolore per la scomparsa di Antonio Panti, con lui perdiamo un punto di riferimento per l’Ordine e tutti i medici fiorentini. Ci stringiamo attorno alla famiglia”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, dopo la morte del dottor Antonio Panti. “Sono personalmente scosso, sono entrato con lui a far parte dell’Ordine, è sempre stato un riferimento personale e professionale - spiega Dattolo -. La sua attività è stata contraddistinta dall’instancabile battaglia per i diritti di malati, medici e operatori sanitari. La sua umanità unita alla sua grande esperienza è stata un patrimonio per tanti medici fiorentini e non solo. Antonio è stato un uomo straordinario che amava la professione medica”.