Un 37enne titolare di un'azienda agricola è stato denunciato e sanzionato a Livorno. I carabinieri forestali sono intervenuti a Monte Rotondo, fuori dal centro cittadino. L'uomo avrebbe realizzato una pista di esbosco togliendo delle piante a dote del bosco, contrariamente al tracciato autorizzato. Dovrà pagare una sanzione di 960 euro per questo, oltre a un importo di 1.080 euro per aver abbattuto 30 piante che dovevano rimanere in piedi.