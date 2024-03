Muore 74enne in un incidente stradale a Pistoia

Un 74enne di Signa è morto in un incidente sulle colline di Pistoia, a Campopiano. La vittima ha perso la vita nello schianto in auto avvenuto sulla statale 66 Modenese. Stando a una prima ricostruzione, la macchina col 74enne e la moglie ha sbandato dopo una curva ed è andata a sbattere contro il muro di una casa. La porta e il muro dell'abitazione sarebbero stati danneggiati.

La corsa dell’auto è proseguita per qualche altro metro, è andata contro due auto in sosta. Non si capiscono ancora i motivi dell'incidente, se si tratta di un malore o una manovra errata. Dalle informazioni raccolte pare che alla guida ci fosse l’uomo, mentre la moglie è in stato di shock. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi.