Elezioni Gambassi Terme, prima uscita per Marzocchi (Civica)

"Abbiamo la fortuna di vivere a Gambassi in una collettività per la maggior parte coesa, una società che sa intrecciare opinioni, speranze, partecipazione, che sa manifestare il senso di collettività e coinvolgimento nelle forme più varie. Nella piazza, al mercato, nei bar , nelle sale di attesa, cittadine e i cittadini si esprimono, confrontano la propria opinione in merito a una varietà disparata di tematiche.La nostra Lista Civica intercetta questa eterogeneità di pensieri, di riflessioni, e ci costruisce impegno e partecipazione, in funzione di quello sviluppo della comunità, in relazione alla democrazia amministrativa, che negli ultimi anni sembra scomparsa dalla pratica politica locale.L'entusiasmo

dei quasi 100 gambassini, intervenuti alla prima uscita pubblica in Piazza Roma del candidato e dei sostenitori della Lista Civica, impone ancora di più responsabilità , dovere e impegno per rigenerare la stabilità democratica fra amministrati e amministratori.

Grazie a tutti i partecipanti, al gruppo Comunicazione e Immagine, al Bar Centrale: un primo pomeriggio di un sabato speciale a Gambassi Terme."

Civica Gambassi Terme