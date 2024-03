Empoli-Cagliari 0-1: Jankto beffa gli azzurri. Empoli crea ma spreca troppo

Dopo sei risultati utili consecutivi l'Empoli si ferma contro il Cagliari perdendo per 0-1 a causa del preciso sinistro di Jankto che trafigge Caprile. Una sconfitta amara per gli azzurri che avevano approcciato molto bene la gara conducendo per quasi tutti i 90' e rendendosi per più volte pericolosi. All'ora di gioco la squadra di Nicola avrebbe trovato pure il gol del vantaggio grazie a Cacace, annullato però per una posizione di fuorigioco di Walukiewicz che si era reso protagonista proprio nello sviluppo dell'azione. Dieci minuti più tardi arriva anche la doccia fredda con la rete di Jankto che gela il pubblico del Castellani siglando il gol del definitivo 0-1.

L'ultimo successo del Cagliari era datato 13 gennaio scorso, 2-1 in casa sul Bologna, poi 2 pareggi e 4 sconfitte in 6 turni. Inoltre, la squadra di Ranieri era una delle 3 squadre del calcio professionistico italiano senza successi esterni, come Lecce e Frosinone, entrambe in serie A. In assoluto ultima vittoria esterna sarda ad Udine, 1 novembre scorso in coppa Italia, 2-1 ai supplementari. In massima serie l’ultima risale al 2-1 in casa-Torino del 27 febbraio 2022.

RIVIVI LE AZIONI SALIENTI DI EMPOLI-CAGLIARI CON LA DIRETTA TESTUALE DI EMPOLI CHANNEL

Quest'oggi sarebbe stato fondamentale uscire inermi dalle mura amiche del Castellani in vista anche dei prossimi impegni di campionato che saranno molto complicati. Gli azzurri sfideranno infatti domenica prossima il Milan, venerdì 15 marzo il Bologna e infine l'Inter. Sarà interessante capire ma soprattutto vedere come proverà a reagire l'Empoli da questa sconfitta, la prima da quando è arrivato Nicola sulla panchina azzurra.

IL TABELLINO

Empoli-Cagliari 0-1 (primo tempo 0-0)

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ismajli, Walukiewicz (81’ Cerri), Luperto, Cacace (72’ Pezzella); Kovalenko (72’ Gyasi), Marin, Maleh; Cancellieri (72’ Gyasi), Destro (58’ Niang), Cambiaghi. All. Nicola

A disposizione: Perisan, Berisha; Shpendi, Bereszynski, Ebuehi, Zurkowski, Bastoni.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello (77’ Azzi); Makoumbou, Deiola; Jankto (77’ Wieteska), Gaetano (87’ Shomurodov), Luvumbo (32’ Zappa); Lapadula (87’ Mutandwa). All. Ranieri

A disposizione: Radunovic, Iliev; Viola, Prati, Oristanio, Obert, Di Pardo.

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini (Baccini-Colarossi; Feliciani; Mazzoleni/Abisso)

MARCATORI: 69’ Jankto

AMMONITI: Gaetano, Mina