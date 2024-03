Fermato dai carabinieri, li prende a calci e pugni: arrestato

Mentre i carabinieri erano intenti a ricostruire la situazione per un incidente, è arrivato un uomo in forte stato d'agitazione e ha iniziato a colpirli e inveire contro di loro. È successo il 1 marzo a Pomaia (Santa Luce) e un uomo è stato arrestato.

Di pomeriggio i militari stavano facendo dei rilievi per un incidente stradale. Un'auto ha raggiunto la zona a forte velocità, tanto che uno dei militare ha intimato all'autista di rallentare e fermarsi. Il guidatore è sceso e senza motivo ha aggredito verbalmente e fisicamente il carabiniere con calci e pugni; subito dopo ha colpito anche l'altro collega.

L’uomo di fatto era in preda ad uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione eccessiva di alcool, come successivamente certificato dall’esame tossicologico in una struttura sanitaria. Dopo alcuni minuti di concitazione i militari hanno immobilizzato l’uomo.

Sul posto è giunto personale del 118, che, dato il forte stato di agitazione e aggressività, ha somministrato un calmante all'aggressore. Quest'ultimo è stato arrestato e poi sottoposto all'obbligo di presentazione in un comando dei carabinieri.