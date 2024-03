Granfondo Strade Bianche, si infortuna il candidato sindaco di Reggio Emilia

Marco Massari, candidato sindaco di Reggio Emilia per il centrosinistra, è stato protagonista di una sfortunata caduta in bici in Toscana. Stava partecipando alla Granfondo delle Strade Bianche nelle vicinanze di Siena quando è caduto dalla bici e si è fratturato il collo del femore destro.

Massari è stato portato a Le Scotte e curato. Dopo il trasferimento a Reggio, domani Massari sarà operato nel reparto di Ortopedia con una tecnica moderna e poco invasiva. Per questo genere di intervento, in assenza di complicazioni, sono previsti normalmente tre o quattro giorni di degenza post operatoria. Già dal giorno successivo all'intervento potrà camminare e la sua campagna elettorale per ora non sembra dover soffrire di grossi stop.