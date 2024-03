Ammissione Albo cavalli 2024, ecco l’elenco degli iscritti alle visite

Sono 147 i cavalli iscritti alle visite per l’ammissione all’Albo per il Protocollo Equino 2024. Le visite si terranno nei giorni venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo presso la clinica veterinaria “Il Ceppo” in località Monteresi a Monteriggioni. Ecco l’elenco completo (nome del cavallo e proprietario).

1. ACQUA ROSSA AA – Massimo Columbu

2. AKIDA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

3. ALBACHIARA AA – Enrico Bruschelli

4. AMARCORD DE MORES – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa

5. ANDA E BOLA – Lodovico Sanna

6. ANI’ DE MARCHESANA – Brando Mariotti Bonucci

7. ANUBI DA CLODIA AA – Ilaria Mella

8. ARAMIS KING – Massimo Bartolini

9. ARDEGLINA – Salvatore Nieddu

10. ARES ELCE – Fabrizio Macucci

11. ARESTETULESU – Mark Harris Getty

12. ARNEAUX – Roy Perinti

13. ASSUEORO – Veronica Serratore

14. BAILA AA – Alberto Manenti

15. BANZAY AA – Mattia Chiavassa

16. BELFAGOR AA – Silvano Sanna

17. BELLA CHI SU SOLE AA – Carlo Sanna

18. BENITO BAIO AA – Lorenzo Pellegrini Quarantotti

19. BENITOS AA – Dario Colagè

20. BIDE TUE AA – Matteo Rivola

21. BIM BUM BAM AA – Agnieszka Fiut

22. BLUE STAR AA – Giuliano Sampieri

23. BOMBERS AA – Alessio Giannini

24. BOMBOLINA – Stefano Paccagnini

25. BOMBOLONE AA – Mario Savelli

26. BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt Jonkheer

27. BRIVIDO BAIO AA – Camilla Marzi

28. BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini

29. BRYAN DE MARCHESANA AA – Michela Gori

30. BURAN AA – Giuseppe Favalli

31. CANARINU AA – Mark Harris Getty

32. CARLITOS WAY AA – Nicola Sandroni

33. CARONTE BELLO AA – Salvatore Nieddu

34. CARONTES AA – Giovanni Fattorini

35. CARRASEGARE AA – Federica Luchetti

36. CASSIOX AA _ Alessandro Neri

37. CAVEAU AA – Filippo Toti

38. CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni

39. CLEOFE AA – Leonardo Loddo

40. COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu

41. COCA AA – Salvatore Nieddu

42. COMANCIO AA – Ilaria Vallone

43. COMPILATION AA – Federica Saracini

44. CONTESSA LUNA AA – Giuseppe Ladu

45. CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis

46. COREA DE SEDINI AA – Mark Harris Getty

47. CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri

48. CORONAS AA – Federica Regnani

49. COSSITA AA – Carlo Sanna

50. COSSIZERA AA – Dario Zoroddu

51. COSTA DE MORES AA – Luca Anselmi

52. CRIPTHA AA – Brando Mariotti Bonucci

53. CUORE SAURO AA – Matteo Del Cesta

54. CURIOSSA AA – Roy Perinti

55. DADA AA – Sandra Rossi

56. DAISA AA – Silvano Sanna

57. DAMA DURBECCO AA – Stefano Piras

58. DEGHENOE AA – Federica Luchetti

59. DEMONI AA – Alessia Ara

60. DEMONIU FIO AA – Elias Mannucci

61. DENISE BEAUTY AA – Riccardo Nelli

62. DEOVOLENTE AA – Stefano Vanni

63. DESIDERATA AA – Harry Arthur Louis Westerman

64. DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti

65. DIAMANTESMERALDA AA – Tommaso Tondi

66. DIARKO AA – Mattia Bracci Barbetti

67. DIDONE DE AIGHENTA AA – Giovanni Giuseppe Bitti

68. DIMMI DI SI AA – Camilla Marzi

69. DIN DON AA – Alberto Gasparo

70. DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto

71. DIODORO AA – Ilaria Bisconti

72. DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri

73. DISTINTU AA – Niccolò Francesconi

74. DOCTOR DANCER AA – Federica Regnani

75. DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi

76. DOKOVIC AA – Maicol Dei

77. DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi

78. DOLLARO AA – Francesco Scarparo

79. DOMINGO SPEED AA – Valerio Marzoli

80. DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli

81. DONRODRIGO AA – Michele Seazzu

82. DOROTEA DIMMONIA AA – Mark Harris Getty

83. DOVIZIA AA – Andrea Viani

84. DRAGON FLIGHT AA- Gianfranco Bitti

85. DRAPPELLONE AA – Dino Pes

86. DREEHER AA – Andrea Pellegrini

87. DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi

88. DYLLU AA – Luca Anselmi

89. EARL AA – Caterina Brandini

90. EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman

91. ECCOLO AA – Dino Pes

92. ECTHELION AA – Giosuè Carboni

93. ELEGANT PRINCE AA – Carlo Sanna

94. ELEGANTE ULIANESA AA – Pasqualino Mula

95. ELIA AA – Niccolò Francesconi

96. ELIGHE AA – Alessandro Frosini

97. ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti

98. EMINENZA AA – Antonio Siri

99. EMIRATO AA – Mattia Chiavassa

100. ENPIRE AA – Giorgio Frusteri

101. ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri

102. EPIDEMIC AA – Francesco Caria

103. EPIDEMICO AA – Samuele Sampieri

104. ERITREA AA – Stefano Bertoncini

105. ERMOSA DE CAMPEDA AA – Massimo Bartolini

106. EROS OROTELLESE AA – Guido Cannoni

107. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa

108. ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei

109. ESMERALDA ELITE AA – Dario Colagè

110. ESPERANCE AA – Jonatan Bartoletti

111. ESPU AA – Pasqualino Mula

112. ESTRELLA OLIANESE AA – Tonino Mula

113. ESTROSA AA – Francesco Carli

114. ESTUPENDO ELORD AA – Antonio Francesco Mula

115. ETRINTA AA – Gabriele Bianciardi

116. EUFRATE AA – Daniele Lendini

117. EUSKALDI AA – Ilaria Mella

118. FENOMENALE AA – Rocco Betti

119. FRANCO DARK AA – Alessandro Neri

120. GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino

121. KING RIO AA – Ferruccio Valacchi

122. MILADY BONDREAMER AA – Michele Lanari

123. MORESCO AA – Stefano Trochei

124. REMOREX – Massimo Columbu

125. SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu

126. TABACCO – Antonio Siri

127. TALE E QUALE – Lucia Toto

128. TEMPESTA BLU AA – Cristian Rivola

129. TIEPOLO – Alessandro Favilli

130. TORNADA – Samuele Sampieri

131. TRIKKE – Roberto Meniconi

132. UNAMORE – Stefano Vanni

133. UNGAROS – Alessio Dominici

134. URAGANA BELLA – Luca Vivona

135. VANKOOK – Giosuè Carboni

136. VERANU – Alessandro Chiti

137. VIOLENTA DA CLODIA – Theodore William Thomas Westerman

138. VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty

139. VITZICHESU – Lorenzo Pasquinuzzi

140. VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci

141. VOLPINO – Mark Harris Getty

142. ZENIOS – Mattia Chiavassa

143. ZENIS – Elvira Valenti

144. ZENTILES – Harry Arthur Louis Westerman

145. ZEURI – Michele Lorenzetti

146. ZINIAS AA – Antonio Francesco Mula

147. ZIO FRAC – Enciro Bruschelli

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa