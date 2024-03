Cabina Enel Gobetti in sostituzione, disagi per utenze in 4 vie

Proseguono i lavori per il potenziamento del sistema elettrico di Empoli da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, anche con i fondi PNRR, ha avviato a gennaio un piano di lavori per il restyling e la digitalizzazione della rete elettrica, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio, alla digitalizzazione del sistema nonché alla sostenibilità e al decoro urbano.

Nel dettaglio, nei prossimi giorni i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno un’operazione per il rifacimento degli scomparti di impianto della cabina denominata Gobetti, che fornisce alimentazione elettrica all’omonima via Gobetti e alle limitrofe vie Caponi, Cioni e Osteria Bianca: come già avvenuto per altre cabine, dopo il rinnovo dei quadri di bassa tensione, saranno sostituite le apparecchiature elettromeccaniche all’interno delle celle con componentistica totalmente automatizzata che porterà benefici per la continuità del servizio in situazioni ordinarie e anche in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani, martedì 5 marzo, a partire dalle ore 9:00 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle vie suddette, nel modo seguente: via Osteria Bianca civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 73, 81, da 105 a 107, 86, da 96 a 98, da 102 a 104; via Caponi civ. 105/p, 74, 80, 86, 114, 124; via Gobetti civ. 15, da 23 a 25, 15/a; via Cioni civ. 5, 17, 17/X. I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

I lavori si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico empolese, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici. Quest’ultimo progetto specifico PNRR di E-Distribuzione si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi PNRR per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi. In particolar modo, a Empoli vengono effettuati molti interventi di “smartizzazione” delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio per il servizio elettrico.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

Fonte: Enel