Centro Studi Medio Evo San Miniato ringrazia la Fondazione CRSM

Il Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo ringrazia la Fondazione CRSM per l’importante contributo erogato a favore di un’Istituzione impegnata da anni a portare avanti la ricerca storica e a diffonderne i risultati più aggiornati a livello nazionale e locale attraverso Convegni, Seminari, Giornate di Studio, Conferenze che vedono, a San Miniato, la presenza di eminenti studiosi di Università italiane e straniere insieme alla partecipazione di studenti e dottorandi che possono presentare e discutere i risultati dei loro studi. Determinante l’erogazione della Fondazione CRSM anche per consolidare la collaborazione con le Scuole di primo e secondo grado del territorio in vista di attività di approfondimento che avvicinano gli studenti ai documenti tardomedievali presso l’Archivio Storico e i cui risultati vengono ampiamente diffusi.

Fonte: Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo