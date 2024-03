E’ con immenso dolore che diamo notizia della scomparsa a Firenze, dopo una breve malattia, della presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative Claudia Fiaschi. Dal 2022 era alla guida del Consorzio Co&So, del cui Cda ha sempre fatto parte. Abitava a Vinci con i suoi due figli, un maschio e una femmina.

La vita di Claudia è stata caratterizzata dall’impegno costante e quotidiano nel Terzo Settore, nel mondo del volontariato e dell’impresa sociale che, con la passione e la professionalità che tutti le hanno sempre riconosciuto, aveva contribuito a costruire. Nel 2022 ha raccontato questa realtà, che considerava estremamente importante per il nostro Paese, nel libro “Terzo – Le energie delle rivoluzioni civili”, analizzandola dal punto di vista storico e attuale, e dando voce alle necessità più urgenti per un suo sviluppo sostenibile.

Claudia Fiaschi, nata a Firenze nel 1965, cooperatrice sociale fin da giovanissima, nel 1987 ha fondato la Cooperativa Sociale L’Abbaino e non si è mai risparmiata nell’impegno nella cooperazione sociale, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’educazione.

Fiaschi ha ricoperto dal 1994 al 2013 vari ruoli tra cui quello di Consigliere Delegato e poi Presidente all’interno del Gruppo cooperativo Cgm , la più vasta rete italiana di imprese sociali; è stata Consigliera dal 2012 al 2017 di Etica sgr società di gestione del risparmio specializzata in Fondi Etici. E’ stata dal 2004 Vicepresidente del Consorzio PAN (Progetto Asili Nido), una realtà costituita nel 2004 con Intesa SanPaolo e altre reti di imprese sociali per accompagnare lo sviluppo di servizi all’infanzia “non profit” di qualità; è stata Presidente di Confcooperative Toscana e Vicepresidente di Confcooperative a livello nazionale; dal 2017 al 2021 è stata Portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, membro della Guardiania del Trust multiscopo “Uniti oltre le attese” di Bper Banca istituito nel 2021.

E’ stata vicepresidente e amministratore delegato e poi presidente del Consorzio Nazionale CGM, la più grande rete di cooperative sociali italiana. E’ stata membro di molti osservatori e comitati scientifici.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutti noi e nel mondo della cooperazione che Claudia ha vissuto con entusiasmo, con impegno e con una sensibilità non comuni.

Ci uniamo al dolore della famiglia in questo momento che spegne le parole e cercheremo di onorare la sua memoria proseguendo con passione e determinazione le tante opere da lei realizzate.

Il saluto di Co&So a Claudia Fiaschi

Una grande passione ha sempre mosso la vita di Claudia. Fino dagli inizi, da giovane educatrice fino ad oggi all'interno di Co&So, passione, curiosità e intelligenza l'hanno animata in un' incessante ricerca del Bene Comune.

Vedere il bisogno, prendersi cura delle vulnerabilità dei singoli e delle Comunità, ha significato per lei attivarsi per trovare risorse e soluzioni sempre nuove e creative.

La cooperazione è stata per lei il mezzo principe per dare "le risposte": uno strumento in grado di esprimere le potenzialità delle relazioni, della forza dell'Insieme che è sempre più incisiva della somma dei singoli.

Un uso sapiente del linguaggio ha contraddistinto il suo modo di parlare e di scrivere, come ci mostra nel suo bel libro sul Terzo Settore.

Nulla nel suo agire è stato lasciato al caso, tutto ha trattato con cura e attenzione.

Claudia ci lascia un’importante responsabilità che è quella di continuare ad alimentare la passione per la cura delle comunità che abitiamo, la passione nella formazione dei giovani che rappresentano il futuro della transizione imprenditoriale delle nostre cooperative, la passione per la solidarietà e la democrazia agita attraverso lo strumento della cooperazione, un modello organizzativo versatile che valorizza i temi della sostenibilità ambientale, sociale e anche di governance: le parole d’ordine del futuro.

E per affrontare il futuro che oggi sentiamo più triste e incerto, Claudia ci ha lasciato quello che lei stessa ha definito, “un bellissimo raccolto” di idee, progetti, strumenti ma soprattutto legami, quelli che è riuscita a tessere in 40 anni di passione cooperativa.

Co&So e tutte le persone che lo abitano si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore e nel salutarla si affidano alle sue potenti parole:

“Sono innanzitutto le persone che cambiano i destini del mondo, delle altre persone, dei giorni. Persone straordinarie, semplici, con sogni, ambizioni, azioni "ordinarie". Il cambiamento non è frutto di eroismi individuali o collettivi, ma di passi che seguono altri passi, della passione per gesti semplici che hanno una proiezione esterna e relazionale, e una felicità che deriva sempre da incontri e riconoscimenti reciproci”. (Terzo, Le energie delle rivoluzioni civili, C. Fiaschi).