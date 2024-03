Comunità energetiche Montopoli, i prossimi incontri

L'amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno, nella redazione delle strategie da adottare nell’ambito del nuovo Piano Strutturale di prossima adozione, sta organizzando alcuni incontri, di carattere partecipativo, sul tema delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili). Il focus su questo tema fa parte di un progetto più ampio - Idee in rete: progettazione partecipata per una Comunità Energetica Solidale e Sostenibile – co-finanziato dalla Autorità regionale per la garanzia e la promozione della Partecipazione (https://partecipa.toscana.it/web/comunitaenergetichemontopoli).

Dopo l'incontro di presentazione del 29 gennaio, si sono svolti i labortatori con la cittadinanza, singola ed associata e le imprese.

I prossimi incontri saranno:

- Mercoledi 6 Marzo alle 17,30 nei locali della Pubblica Assistenza (via Mattei, 4) di Montopoli, si svolgerà un incontro congiunto per confrontarsi su quanto emerso, aperto a tutti. Sarà presente per illustrare la buona pratica del Comune di Capannoli, la Sindaca Arianna Cecchini.

- Giovedi 14 Marzo sempre alle 17,30 e sempre nei locali della Pubblica Assistenza ci sarà l'incontro conclusivo del processo partecipativo, dove ci sarà la restituzione su quanto affrontato e quanto ancora da affrontare. Sarà presente l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni.

Con la società Simurg Ricerche di Livorno, già attiva nel supporto della redazione del Piano Strutturale, e l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, è stato elaborato un questionario che potrà consentire di sondare e comprendere vari elementi come quelli relativi alla effettiva conoscenza del tema, della sensibilità verso le tematiche di sostenibilità e la propensione a investire su questo importante progetto. L'invito ai cittadini è quello di rispondere alle domande al link http://tinyurl.com/456fxr4z

Per organizzare al meglio l’incontro di mercoledi 6 marzo, è consigliabile prenotarsi al modulo: https://indagini.simurgricerche.it/index.php/467751?newtest=Y&lang=it

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa