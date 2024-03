Digital Cup, a Coverciano comunicatori digitali contro comici

Sport e digitale, un binomio solido e vincente dentro e fuori dal campo. Dopo il successo del 2023, la Digital Cup si prepara a tornare in scena anche nel 2024. L’appuntamento è per giovedì 11 aprile a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, quando la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale sfiderà la Nazionale Italiana Comici per aggiudicarsi la seconda edizione del trofeo.

La partenza è prevista già dal mattino, con l’introduzione di Francesco Di Costanzo, Presidente Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, PA Social e Fondazione Italia Digitale, e Salvatore Ferrara, Presidente della Nazionale Italiana Comici.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la Fondazione De Marchi ETS, a sostegno del progetto “Un Ospedale Mica Male” per la realizzazione del reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo, all’interno del nuovo Policlinico di Milano, e di fare divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale.

Qui è possibile iscriversi e partecipare gratuitamente al convegno e assistere alla gara.

Il programma: il convegno e la partita - La giornata prenderà il via alle 10:30, con un convegno che prevede diversi panel di confronto sui differenti aspetti che legano lo sport, la salute, l’innovazione, il digitale, divenuti universi ormai sempre più interconnessi. Tutti gli appuntamenti sportivi della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale sono infatti accompagnati da iniziative con il particolare intento di unire lo sport più popolare nel nostro Paese, il calcio, con i temi del digitale, al fine di promuovere cultura, sensibilizzazione, conoscenza, divulgazione. In questa occasione, voci provenienti da ambiti diversi, ma con una spiccata sensibilità per le tematiche comuni, daranno vita a un momento di condivisione di esperienze nel convegno che si svolgerà presso l’Aula Magna Giovanni Ferrari della FIGC.

Ad arricchire la giornata ci saranno importanti nomi dello sport e delle istituzioni, oltre ai giornalisti Gianluca Di Marzio, che intervisterà molti dei protagonisti lungo l’arco della giornata e racconterà la diretta dell’incontro, Chiara Bianchini e Gaia Simonetti.

Tra i presenti già confermati figura anche Saverio Bari, Capitano della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo (Subbuteo), vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 tenutisi lo scorso settembre a Gibilterra, e Marco Lamberti, CT della Nazionale campione d’Europa.

Al termine del convegno, a precedere la sfida sul rettangolo verde ci sarà un momento dedicato alla visita al Museo del Calcio con Matteo Marani, Presidente della Lega Pro e del Museo del Calcio di Coverciano, che condurrà gli ospiti e i partner in un tour di uno dei luoghi simbolo del calcio italiano.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, le due squadre scenderanno in campo per la partita, che si concluderà con la premiazione dei vincitori. Parteciperanno all’iniziativa, tra gli altri, gli ex-calciatori Igor Protti, Mark Iuliano, Paolo Cannavaro e Stefano Mauri, il calciatore Leonardo Blanchard, il giornalista Andrea Pennacchioli e l’attore Gian Marco Tavani.

La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, nata da un’iniziativa di Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale, è formata da esperti in comunicazione e informazione digitale, atleti e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della comunicazione attenti e interessati alla diffusione di una matura cultura digitale.

Per la Nazionale Italiana Comici, la rosa dei convocati per il match può vantare alcuni tra i più apprezzati comici italiani come Alberto Zenga, Alex De Santis, Angelo Pintus, Claudio Batta, Didi Mazzilli, Enzo Polidoro, Fabrizio Fontana (in arte Capitan Ventosa), Francesco Rizzuto, Gianluca Arena, Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), Gianluca Impastato, Giorgio Verduci, Giovanni D’Angella, Marco Spoto, Nando Timoteo, Omar Pirovano, Santo Palumbo, Stefano Chiodaroli e Stefano Vogogna.

Prima del fischio d’inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Bruno Arena, l’amatissimo comico del duo dei Fichi D’India scomparso nel 2022.

L’intento benefico - Come l’anno scorso, anche la Digital Cup del 2024 sarà a fianco di un importante progetto di beneficenza. Con la Fondazione De Marchi ETS sostiene la raccolta fondi per “Un Ospedale Mica Male”, un progetto nato per umanizzare il Reparto Pediatrico all’interno del nuovo Policlinico di Milano e renderlo il più bello e accogliente del Mondo.

Novembre Studio, con il suo progetto “La Città dei Bambini”, ha vinto il bando promosso e finanziato con un milione di euro della Fondazione De Marchi. Gli ambienti destinati all’area pediatrica avranno un’estensione di oltre 12mila metri quadrati distribuiti su tre piani e la consegna dei lavori, relativa all’umanizzazione degli spazi, è prevista per marzo 2025.

I nuovi spazi prevedono: 88 posti letto, pronto soccorso pediatrico, terapia intensiva pediatrica, il giardino terapeutico e spazi dedicati ai piccoli pazienti per attività di rieducazione e gioco, uso di soluzioni multimediali e tecnologiche, aree dedicate allo smart working per i genitori con l’obiettivo di migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

È già possibile effettuare una donazione al seguente link: https://www.fondazionedemarchi.it/digital-cup/

La nuova divisa della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale firmata Givova - La consolidata partnership con Givova, celebre marchio italiano di abbigliamento sportivo e di accessori per lo sport, fornirà alla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale un nuovo kit personalizzato, con la divisa completa, corredata di pantaloncini e calzettoni.

I partner - La Digital Cup 2024 è supportata dai partner Abaco, Affidea, Future, Goldisegnati e You&Web, dai media partner CityNews, Digitale Popolare e Mate, dallo sponsor tecnico Givova e può contare sul patrocinio di Città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, FIGC, Regione Toscana e USSI Toscana.

L’evento è a sostegno di Fondazione De Marchi ETS ed è realizzato in collaborazione con le società sportive fiorentine Rondinella Marzocco, Affrico, Albereta, Firenze Sud, il Museo del Calcio di Coverciano e Repubblica Digitale.

Francesco Di Costanzo, Presidente di Fondazione Italia Digitale e Associazione PA Social: “Siamo molto felici di tornare al Centro Tecnico Federale di Coverciano per la seconda edizione della Digital Cup. Crediamo da sempre nel connubio tra sport e digitale e siamo consapevoli di quanto la popolarità del calcio possa costituire un traino importante per la divulgazione di temi che oggi fanno parte della vita di tutti noi.

Ringraziamo tutti i partner che ci sostengono in questa iniziativa, alla quale si accompagna un importante intento benefico con la Fondazione De Marchi ETS per la raccolta fondi a supporto del progetto “Un Ospedale Mica Male”.

Salvatore Ferrara, Presidente Nazionale Italiana Comici: “La partecipazione a questo evento rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. La nostra Nazionale opera da anni con scopo benefico su tutto il territorio Nazionale, organizzando partite di calcio e spettacoli di cabaret per aiutare Associazioni, Onlus e Fondazioni. Il tutto grazie alla disponibilità gratuita di chi fa parte del nostro gruppo e crede nella nostra missione. Ora siamo pronti, insieme alla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, a prendere parte a questa giornata di confronto dentro e fuori dal campo”.