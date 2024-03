Ferdani: "Forza Nuova organizza gazebo a Pontedera, hanno firmato dichiarazione di antifascismo?"

Vedo da Facebook che i fascisti di Forza Nuova hanno organizzato un gazebo in Piazza Belfiore a Pontedera nella giornata di sabato, lanciando con un manifesto la candidatura a sindaco di Simone Grossi su Pontedera.

Mi auguro che, questa nefasta sigla che ha lanciato questa candidatura come elemento di propaganda extra-sistema , in primo luogo non raccolga il numero di firme necessarie a presentare una lista a Pontedera e che in secondo, non certo per importanza, venga impedita comunque la presentazione della lista da parte degli uffici elettorali competenti.

A Pontedera abbiamo manifestato da poche settimane contro la riapertura della loro sede dedicata al gerarca fascista Bombacci e alla presenza di Roberto Fiore esponente del movimento europeo neofascista e nazionalista “Alliance for Peace and Fredom".

Non mi pare sia il caso di sottovalutare, nonostante il risibile seguito locale di questa organizzazione, il fatto che comunque agiscano alla luce del sole come se fosse una cosa del tutto normale. Ricordiamoci di tutte le azioni che forza nuova ha svolto nei confronti di diversi soggetti della politica e dell’associazionismo locale in questi anni e che sono sempre state giustamente stigmatizzate. Non possiamo permetterci di lasciar passare nessuna attività di questa organizzazione, ne và della credibilità del nostro antifascismo e del riferimento alla Carta Costituzionale.

Abbiamo già sufficienti segnali di repressione del dissenso del diritto con la destra istituzionale al governo del Paese e non sentiamo certamente la necessità di avere anche quella extra -parlamentare che fa proselitismi.

Mi rivolgo quindi come attivista antifascista, in prima istanza al Sindaco e alla Giunta comunale e alle forze democratiche e antifasciste del territorio per conoscere se:

I rappresentanti di forza nuova, per installare il gazebo e occupare il suolo pubblico, abbiano fatto regolare richiesta come previsto dai regolamenti comunali e se abbia firmato contestualmente la dichiarazione di antifascismo, elemento previsto per ottenere l’uso del suolo pubblico.

(Dichiaro, ai fini dell'autorizzazione e/o visto dell'autorità comunale, di aver letto e sottoscrivere quanto indicato nell'allegato A contenente il riconoscimento dei valori costituzionali della Resistenza, il ripudio del fascismo e del nazismo, e delle ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa (ai sensi delle delibere di Consiglio Comunale nn. 15, 56, 57/2017, di Giunta Comunale n. 137/2017 e degli artt. 11, 12, 51-bis, 51-ter del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pontedera).

Se la richiesta non è stata inviata, considerato che si tratta di una violazione dei regolamenti comunali e che gli occupanti sono ben riconoscibili, quali azioni sanzionatorie sono state messe in atto dalla Polizia Municipale e dagli uffici comunali e dalla giunta municipale.

Se i regolamenti comunali non prevedono forme sanzionatorie è necessario un loro immediato aggiornamento in tal senso.

Se la richiesta è stata redatta nei modi previsti con la firma di dichiarazione di antifascismo ne và evidenziata la falsità di questa organizzazione che invece ne ricalca le radici ideologiche.

L’inazione non si confà a chi si ispira ai valori democratici e le differenze di posizione ideale non possono essere freno alle azioni di contrasto istituzionali e politiche verso vecchi e nuovi fascismi e neofascismi, lasciar passare sotto traccia le attività di questi soggetti apre la possibilità allo sdoganamento di ideologie razziste e xenofobe di cui non si sente certamente il bisogno, il fatto che si palesino con tanta evidenza è anche indubbiamente legato alla promozione del movimento "Alliance for Peace and Fredom” che tenterà di presentare una sua lista alle elezioni europee che deve essere contrasto con altrettanta forza e determinazioni in qualsiasi ambito.

Gianni Ferdani, Sinistra Italiana