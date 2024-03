Il presidente Giani a Roma al funerale di Paolo Taviani

L'omaggio della Toscana a Paolo Taviani. Lo ha portato il presidente della Regione Eugenio Giani che ha partecipato stamani a Roma, in Campidoglio, alla cerimonia funebre in onore del regista scomparso nei giorni scorsi. "Paolo lascia un vuoto incolmabile non solo nel mondo del cinema - ricorda Giani - ma nel cuore di tutti noi che abbiamo condiviso con lui le origini, ma anche l’amore per questa terra, la Toscana, per le le sue tradizioni e la sua gente".

"Con il fratello Vittorio - ricorda Giani - sono stati figure di riferimento per il cinema italiano. Pensare alla “Notte di San Lorenzo”, a “Cesare deve morire”, a “Kaos”significa sottolineare la sensibilità popolare e la loro attenzione alle fascia più autentica e fragile della società. Paolo e Vittorio sin dagli anni ‘50 si erano trasferiti a Roma ma restano figli della nostra amata San Miniato e sempre legati con passione e talento alla Toscana".

"Paolo, insieme a suo fratello Vittorio - conclude Giani - ha dipinto il nostro paese con toni di autenticità e profonda umanità. La tua arte e il tuo spirito continueranno a guidarci, come faro di creatività e passione, che la terra ti sia lieve Paolo".