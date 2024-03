La ciclabile di Serravalle non piace, Poggianti (Centrodestra): "Follia ideologica contro i residenti"

Viale delle Olimpiadi è stato interessato da un importante intervento di modifica della viabilità con un restringimento volto a favorire una pista ciclabile. Contattato da molti residenti si è recato sul posto il candidato sindaco di Empoli per il Centrodestra, Andrea Poggianti:

"Una follia ideologica realizzata dall’Amministrazione targata PD ai danni di residenti e utenti della zona sportiva. Nessun percorso partecipativo, nessun ascolto di residenti e di tutti gli utenti dell’area per la realizzazione di un’opera che presenta vizi e difetti lampanti.

Un restringimento della carreggiata senza limitazioni della velocità, una pista ciclabile che non consente di avere una visuale chiara della viabilità che attraversa Viale delle Olimpiadi per coloro che si immettono dalle vie traverse.

L’attuale modifica mette a repentaglio la sicurezza di residenti, ciclisti e stessi conducenti di autoveicoli perché senza senso alcuno; conferma ne è l’attraversamento della ciclabile da destra e a sinistra dell’arteria stradale, come anche la mancanza di zone di scambio e scarico per merci e persone in prossimità di servizi postali e piscina comunale.

Una volta eletto Sindaco metterò mano alla viabilità di Serravalle con una riforma partendo dall’ascolto degli empolesi e rimediando ai danni realizzati, primo fra tutti mettendo in sicurezza ed illuminando gli attraversamenti pedonali lungo le strade di lunga percorrenza".

Fonte: Ufficio Stampa