L'alloro del Rotary circonda Villa Alberti a Signa

A Villa Alberti a Signa alla presenza del Sindaco, Giampiero Fossi e della sua vice, in rappresentanza della Amministrazione Comunale, al Consigliere regionale Fausto Merlotti, nonché delle Autorità Rotariane, si è tenuta la cerimonia di donazione dal parte del Rotary Club Bisenzio Le Signe, con il contributo della Rotary Foundation, di piante di alloro che andranno ad adornare il bel giardino di Villa Alberti, mettendo così a terra un progetto con il quale l’amministrazione comunale assieme, al Rotary, ha inteso contribuire al “miglioramento della qualità dell’aria compensando le emissioni di anidride carbonica”.

Erano presenti per il Club, la Vice Presidente Chiara Pagni nella duplice veste anche di rappresentante del Governatore del Distretto, di cui è Assistente, nonché l’altro Vice Presidente del Club, Raimondo Perodi Ginanni nel ruolo di Presidente della Commisisione Rotary Foundation del Club.

L’evento di stamani si inquadra, e fa seguito, a un programma di interventi che il Rotary Club Bisenzio Le Signe ha già avviato nell’annata rotariana 2022-2023 e concluso poi in una prima fase il 20 gennaio di quest’anno con la piantumazione a Malmantile, nel Comune di Lastra a Signa, di 10 tigli aderendo ad progetto ambientale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale denominato “Abbracciamo la natura”.

In particolare questo evento aveva già visto la congiunta partecipazione dell’attuale Presidente, Elisabetta Benvenuti, e del Past President, Simone Pancani ha inteso, anche in quel caso, dare un contributo al territorio secondo le linee previste da una delle sette aree di intervento auspicate dal Rotary International, quella dell’ambiente e della sua salvaguardia.

Alla cerimonia era presente la Banda della locale Filarmonica che ha accompagnato la cerimonia con due interventi musicali, guidata da Alessio Ganugi.

Il sindaco di Signa nel dare avvio all inagurazione ha inteso ringraziare il Rotary per il contributo fornito alla realizzazione dell’opera che si inquadra negli interventi di abbellimento e sistemazione del parco di Villa Alberti, ricordando peraltro le numerose iniziative di sostegno che il Rotary Club ha realizzato sul territorio e ricordando come la Città di Signa abbia inteso, già dal 2 luglio 2011, dedicare una piazza a Paul Harris fondatore del Rotary Club International.

Chiara Pagni nel portare i saluti del Governatore e del Distretto 2071 ha ricordato con piacere come questa iniziativa si inquadri felicemente in uno dei filoni di intervento, sette, che sono fra le linee guida del Rotary a livello mondiale. In particolare quello del rispetto e la salvaguardia della natura e del’ambiente. Il Service che il Club ha realizzato si inquadra pienamente nell’ottica linee guida del Rotary International che prevedono infatti che: "Il Rotary sostiene attività che rafforzano la conservazione e la tutela delle risorse naturali, promuovono la sostenibilità ambientale e l’armonia tra le persone e l’ambiente. I nostri soci sono impegnati ad affrontare problemi ambientali come l’inquinamento e il degrado degli habitat".

Il Socio Raimondo Perodi Ginanni ,nel portare i saluti da parte della Presidente Elisabetta Benvenuti, ha sottolineato come tale service sia stato possibile, oltre al contributo fornito dal Club, con il determinante contributo della Rotary Foundation che ha approvato e sostenuto il progetto sin dall’inizio, confermandone la validità. Raimondo ha anche ripercorso con grande soddisfazione tutti i momenti che dal lontano 1997 hanno visto il contributo del Rotary sul territorio signese e dei comuni di Lastra a Signa e Campi Bisenzio.

Infine anche il contributo di Fausto Merlotti, consigliere regionale che ha sostanzialmente ha sottolineato come questi progetti siamo importanti per il territorio ed il benessere della popolazione.

La piantumazione di alloro, come detto, andrà a completare un perimetro di verde in prossimità di un percorso di accesso ad un complesso scolastico e a un parco aperto al pubblico. La bella cerimonia, che ha visto una folta partecipazione di pubblico, è proseguita prima nel loggiato della Villa con l’esibizione della Filarmonica per concludersi poi con un brindisi augurale nella bellissima sala del camino di Villa Alberti.

Vogliamo concludere questa bella manifestazione con le parole del citato fondatore del Rotary International in questo anno in cui ricorrono i 119 anni dalla fondazione: “Il Rotary è in grado di abbracciare il mondo con i suoi ideali di amicizia, comprensione e servizio”, che si inquadra perfettamente nel motto e nella esortazione che contraddistingue l’annata rotariana 2023/2024 “Creiamo speranza nel mondo”

Fonte: Rotary Club Bisenzio Le Signe