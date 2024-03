Oggi i funerali della poetessa Paola Lucarini

È morta la poetessa Paola Lucarini, i funerali si svolgeranno oggi alla Certosa di Firenze, alle 15.30. La scomparsa è avvenuta nella mattinata di ieri, per tanti anni ha animato eventi culturali con l'associazione 'Sguardo e sogno'. È stata giurata nel Premio letterario Camaiore. Ecco come veniva presentata sul sito della casa editrice Passigni, doveva aveva pubblicato l'ultimo libro San Miniato al Monte.

Paola Lucarini, nata ad Ancona, vive a Firenze. Poetessa, critico letterario, operatrice culturale. Presidente dell’Associazione culturale "Sguardo e Sogno", membro dell’Associazione “Segni e Tempi”, del Pen Club Italiano e dell’Unione Cattolica Artisti Italiani. Ha interpretato testi di poeti classici e contemporanei in letture pubbliche, teatrali, ed in performances letterarie. Sue poesie sono state tradotte in varie lingue e inserite in antologie italiane e internazionali. Numerose sue interviste a importanti scrittori del nostro tempo sono apparse su diverse riviste letterarie; la conversazione con Primo Levi è inserita nel terzo volume delle "Opere complete" (Einaudi, 2018). Ha ottenuto numerosi premi letterari e riconoscimenti, fra i quali la Laurea Apollinaris Poetica dell’Università Pontificia Salesiana in Roma. Fa parte della giuria del Premio Internazionale Camaiore-Francesco Belluomini e di altri premi letterari. Nell’ambito della poesia, ha pubblicato: "Seme di ulivo" (Città di Vita, 1981), "Dei fuochi la neve ardente" (Hellas, 1983), "Fiori dallo stagno d’inchiostro" (Lacaita, 1985), "Dal rogo al melograno" (Passigli, 1992), "Vita inconoscibile tu infiori" (Tacchi, 1992), "La parola verso il segno - il segno verso la parola" (Libro d’Arte, 1993), "La casa dei quattro eventi" (Nuova Compagnia, 1994), "Il pozzo, la rocca" (Cantagalli, 1996), "Un cuore cucciolo" (Morgana, 2001), "Un incendio verso il mare" (Marsilio, 2002), "Alla vita" (Masso delle Fate, 2007), "Per visione d’anima" (Giuliano Ladolfi, 2013), "Sull’onda della gioia" (Nemapress, 2015).