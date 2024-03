Operazio ex Gkn prende multa ma è senza stipendio da anni: la paga una vigilessa

Un operaio della ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf in liquidazione, da 3 anni senza stipendio, si era visto recapitare una multa per aver imboccato la corsia preferenziale nei dintorni di piazza Puccini a Firenze. Pochi giorni dopo ha ricevuto la multa da 74 euro, che non avrebbe potuto pagare. Per questo ha scritto una lettera al sindaco Dario Nardella e al comandante della polizia municipale chiedendo di congelare l'importo o commutarlo in un periodo di lavori socialmente utili. Non ce n'è stato bisogno, visto che una commissaria della municipale si è offerta lei stessa di pagare la sanzione a titolo personale. La donna, in veste di privata cittadina, ha chiamato l'operaio dicendo che aveva provveduto lei al pagamento della multa "come dimostrazione della vicinanza alla causa" perché la vicenda della ex Gkn "non può non prevedere la partecipazione di tutta Firenze e di tutti i cittadini". In risposta, il lavoratore si è impegnato a restituire 'il prestito'. La storia trova spazio sulle colonne del quotidiano La Nazione di oggi.