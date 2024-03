Padre Bernardo Gianni a confronto con lo psicanalista Kantzas per l'UniFi

Domani, martedì 5 marzo, l’abate di San Miniato padre Bernardo Gianni e lo psicanalista della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi Panayotis Kantzas saranno i protagonisti dell’incontro “Il libero arbitrio e l’area dell’incertezza”, in programma presso il Campus delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze (ore 10 - Edificio D6, via delle Pandette 9, Firenze), nell’ambito degli eventi per il Centenario dell’Ateneo.

Dopo i saluti istituzionali, i relatori si confronteranno analizzando l’impatto sull’uomo di rivoluzioni tecnologiche come intelligenza artificiale, robotica e sistemi intelligenti.

L’appuntamento è il primo del ciclo di incontri “Sistemi esperti intelligenti: tra paure e speranze”, organizzato dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (Forlilpsi) dell’Ateneo fiorentino, in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux. La rassegna, curata da Francesca Ditifeci, affronta in maniera interdisciplinare il tema del ruolo della tecnica nella relazione tra uomo e ambiente.

I prossimi incontri, che si terranno sempre al Campus delle Scienze Sociali, riguarderanno “La medicina” (20 marzo), “L’economia e l’arte” (10 aprile), “Il diritto” (17 aprile) e “La scienza politica e la geopolitica” (8 maggio).

Fonte: Università degli Studi di Firenze