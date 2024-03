Raccolta fondi a Greve per una nuova ambulanza

La storica Associazione di Volontariato Grevigiano, realtà costituita da oltre 100 volontari, tra soccorritori e autisti certificati dal 118, lancia insieme all'amministrazione comunale di Greve in Chianti una raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza. “Il veicolo che abbiamo usato fino ad ora è giunto al termine del suo ciclo di vita - dichiara il vicepresidente dell’Avg Mauro Citzia - e necessita urgentemente di essere sostituito, per questa ragione abbiamo deciso di attivare una campagna finalizzata a reperire le risorse necessarie all'acquisizione di un nuovo mezzo che ci auguriamo di mettere a disposizione con il supporto della comunità, come già successo in passato”. “Ai cittadini e alle cittadine che ci hanno sostenuto negli anni con la donazione di somme di varia entità che ci hanno permesso di erogare servizi essenziali - aggiunge il vicepresidente - chiediamo un piccolo contributo che possa aiutarci a realizzare questo importante obiettivo solidale che punta al benessere della collettività”.

Quella dell'AVG è una realtà che dal 1989 porta avanti una tradizione tutta toscana, dedita all'impegno sociale e alle attività di soccorso, cura, assistenza, accoglienza e protezione civile. Nel corso del 2023 l'associazione ha effettuato 15.000 km per l’emergenza e ha rilevato 650 accessi al punto di pronto soccorso. Un numero elevato è stato registrato anche per i servizi di emergenza effettuati nel 2023 che ammontano a 700. “Il nostro compito è quello di sostenere l’impegno quotidiano - tiene a dire il sindaco Paolo Sottani - che i volontari e le volontarie di questa preziosissima associazione erogano con passione, dedizione e spirito di sacrificio a favore della tutela e della prevenzione della salute di ogni singolo cittadino”. “Tutti noi, famiglie, aziende, possiamo fare la nostra parte, contribuire attivamente alla campagna - insiste il primo cittadino - e metterci al fianco di chi ha più bisogno, esattamente come i volontari e le volontarie testimoniano ormai da anni, potremmo essere noi stessi a trovarci in difficoltà e richiedere i servizi che l’Avg si impegna ad effettuare senza mai risparmiarsi, unitamente alla realizzazione di vari progetti di sviluppo civile e sociale”.

La sede dell’Avg, attiva 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, è situata in via della Pace 8. E’ possibile effettuare la donazione tramite bonifico bancario: IT 66 Z 08425 37890 0000 4057 2604 intestato a: Associazione volontariato Grevigiano ODV Banca Cambiano 1884 (AG. Greve in Chianti).

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa