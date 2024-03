Rotary Castelfranco, il nuovo presidente sarà Riccardo Ganni

Giovedi 29 Febbraio il Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha riunito i propri Soci per l’elezione del Consiglio Direttivo per l’anno 2024-2025, che sarà presieduto da Fabio Botrini, e per l’elezione del Presidente per l’anno 2025-2026. Per entrambe le votazioni i Soci hanno espresso voto favorevole esprimendo un giudizio unanime.

Il Consiglio Direttivo per l’anno 2024-2025 sarà così composto: Vicepresidente Riccardo Ganni, Segretario Francesco Ferraro, Tesoriere Stephanie Hery, Prefetto Roberto Ferraro, Consiglieri Alessandro Susini e Daniele Campani. Il ruolo di Presidente per l’anno 2025-2026 sarà invece ricoperto da Riccardo Ganni.

Il Club continua con la sua opera di rinnovamento, con l’obiettivo principale di attrarre nuovi Soci e di rafforzare la propria presenza sul territorio. Doverosi ringraziamenti vanno al Presidente ancora in carica Francesco Ferraro per il ruolo ricoperto e per le molte iniziative svolte fino ad ora con il Club. Il nuovo Direttivo entrerà in carica con l’inizio dell’anno rotariano ovvero il 01 Luglio 2024

Fonte: Rotary Castelfranco di Sotto