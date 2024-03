Ruba un paio di cuffie in un negozio, poi spintona un dipendente: 34enne denunciato

I carabinieri di Livorno hanno denunciato a piede libero un uomo di 34 anni di origini egiziane per il sospetto di rapina impropria. Secondo quanto riportato dai militari, l'uomo è entrato in un noto negozio nel centro cittadino, si è comportato come un normale cliente e ha rubato un paio di cuffie wireless del valore di 20 euro, nascondendole sotto la giacca. Quando un dipendente ha notato i suoi movimenti sospetti e ha cercato di fermarlo, il 34enne lo ha spintonato per fuggire. I Carabinieri sono stati allertati tramite il 112 NUE e, dopo aver raccolto testimonianze e visionato le telecamere di sicurezza, hanno individuato il complice del ladro e risalito all'identità del fuggitivo. Quest'ultimo è stato rintracciato in un centro di accoglienza della zona e la refurtiva è stata restituita al negozio. Il 34enne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria di Livorno per rapina impropria.