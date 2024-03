Simboli comuni per gli avversari del centrodestra Campinoti e Poggianti: l'Udc ritira il simbolo

Sigle politiche per uno e l'altro candidato, scoppia il caso nel centrodestra di Empoli. Per Simone Campinoti l'arco del centrodestra è stabile: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati. Andrea Poggianti, che si è distaccato da questo schema per avanzare la sua candidatura, si porta dietro la lista di cui è stato promotore e capogruppo, ossia Centrodestra per Empoli, oltre al Popolo della Famiglia, la civica La Mia Empoli, Unione di Centro e Pli.

Proprio su queste due ultime sigle minoritarie c'è un 'litigio', perchè apparirebbero nelle bozze di manifesto di entrambi i candidati. Poggianti aveva già presentato la sua candidatura domenica 25 febbraio nel comitato di piazza Farinata, Campinoti lo farà sabato 9 marzo in piazza della Vittoria. E in entrambi trovano spazio i due simboli UdC e Pli.

Per ora a rispondere è stata l'Udc, rinnegando in parte l'affiliazione a Poggianti. "Da alcune settimane - firma il coordinatore regionale Enrico Mencattini - sono in corso contatti. A Empoli il confronto non si è ancora concluso e quindi è intempestivo l'uso del simbolo Udc nella propaganda elettorale. Empoli e la dirigenza locale ha espresso la sua preferenza per l'avvocato Andrea Poggianti. Il coordinatore Udc ha chiesto all'Udc di Empoli di rivedere la sua posizione, ritirando l'uso del simbolo, ritenendo comunque necessario salvaguardare il quadro complessivo ove possibile delle alleanze di centrodestra".

Oltre al simbolo, saranno però i volti a portare voti. Bossa, del direttivo Udc locale, da tempo aveva espresso il sostegno a Poggianti, quando ancora la candidatura di Campinoti non era stata ufficializzata.

Si tratta dell'ennesima schermaglia tra le fazioni dell'imprenditore della Ceam e dell'avvocato già candidato sindaco nel 2019 per il centrodestra. La gara a 'chi rappresenta il centrodestra autentico' non troverà pace, probabilmente, fino al voto di giugno.

Elia Billero