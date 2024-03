Affitti brevi e apertura stabilimenti balneari: la proposta di legge della Toscana

La Giunta regionale della Toscana ha approvato la proposta di legge di modifica al Testo unico del sistema turistico toscano (legge 86/2016). Pil nuovo testo prevede l’introduzione di un articolo che sulle locazioni turistiche "contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione".

La proposta definisce anche modifiche in materia di stabilimenti balneari che consentono di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti e la riscrittura della norma riguardante la Scia. Viene anche introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori di strutture ricettive e stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull'accessibilità.

Per quanto riguarda il settore alberghiero, è prevista la possibilità di mettere a disposizione alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart working. Inoltre, è introdotto il cosiddetto l’Albergo scuola: il Comune può individuare gli alberghi, tra le strutture a 4 o 5 stelle, che possono organizzare attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità nelle aree comuni.

L'albergo diffuso stabilito farà parte delle strutture ricettive alberghiere mentre le attività di affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal Testo unico, che disciplinerà solo le attività ricettive esercitate in forma imprenditoriale.

Gli Ambiti territoriali vengono rinominati Comunità del turismo e individuati come dimensione ottimale per l'esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia.