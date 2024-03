Duomo e Battistero di Pistoia in versione Lego protagonisti a Genova

Pistoia tra i protagonisti della Megacon, la fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop. Gli scorsi sabato e domenica alla Fiera di Genova, tra videogames, cosplay e action figures, ad attirare l’attenzione dei partecipanti alla manifestazione sono state le opere in mattoncini Lego della cattedrale di San Zeno – il duomo pistoiese – e il Battistero di San Giovanni in corte, realizzate in maniera MOC (My Own Creation) da Alessandro Barbini e il figlio Nicolò.