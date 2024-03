Edilizia Residenziale Pubblica, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per l’assegnazione degli alloggi

Da oggi, martedì 5 marzo 2024 e fino al 20 marzo 2024, resteranno in pubblicazione le graduatorie provvisorie relative al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) di proprietà dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa pubblicato il 23 ottobre 2023. A comunicarlo è l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.



Gli elenchi sono consultabili tramite il numero di protocollo della propria domanda sul sito web dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa al link: https://shorturl.at/sNO15



Gli interessati al procedimento potranno ricevere tutte le informazioni necessarie relative alle graduatorie, contattando lo Sportello Sociale del proprio Comune di residenza.



Ecco di seguito orari e numeri di telefono degli Sportelli Sociali dei Comuni dell'Unione:



Capraia e Limite: tel. 0571978141 – martedì e giovedì dalle 9 alle 13

Castelfiorentino: tel. 0571686331 – lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 17

Cerreto Guidi: tel. 0571906220 - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13

Certaldo: tel. 0571661285 – lunedì, martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 18

Empoli: tel. 0571757063 – lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e martedì, giovedì dalle 15 alle 17

Fucecchio: tel. 0571268501 - lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13

Gambassi Terme: tel. 05711655113 - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18

Montaione: tel. 0571699242 – mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13

Montespertoli: tel. 0571600272 – martedì e giovedì dalle 9 alle 13

Montelupo Fiorentino: tel. 0571917561 – martedì e giovedì dalle 9 alle 12

Vinci: tel. 0571 933210 – mercoledì dalle 10 alle 12 (Vinci capoluogo) e venerdì dalle 10 alle 13 (Sovigliana)



COME PRESENTARE EVENTUALE RICORSO - I richiedenti (sia ammessi che esclusi) potranno avanzare eventuale e motivato ricorso al Presidente della Commissione Tecnica per la Casa dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa entro e non oltre il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ovvero entro il giorno 20 marzo 2024, con le seguenti modalità: direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza o l’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli) nei giorni e negli orari di apertura; spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente (in tal caso è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità); non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante; tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni: circondario.empolese@postacert.toscana.it.



Con riferimento a tale ultimo sistema di trasmissione, si precisa che la richiesta verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della richiesta con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della richiesta mediante la firma digitale.



La Commissione Tecnica per la Casa esaminerà i ricorsi pervenuti e formerà la graduatoria definitiva con le modalità indicate dalla L.R. 2/2019, art. 10.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa