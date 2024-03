Fin qui tutto bene, lo spettacolo vincitore di In Box 2023 a Empoli

La rassegna del Teatro contemporaneo al Minimal Teatro di Empoli propone domenica 10 marzo lo spettacolo vincitore del premio In Box 2023 Sid-fin qui tutto bene di Cubo Teatro con Alberto Boubakar Malanchino, noto al grande pubblico per aver recitato il ruolo di Gabriel Kidane nella fiction Doc-Nelle tue mani, la musica live e sound design sono di Ivan Bert e Max Magaldi.

Sid. Italiano. Origini algerine. Quindici anni. Forse sedici, forse diciassette. Veste sempre di bianco, perché il bianco è il colore del lutto per i musulmani. Vive come uno dei tanti ragazzi di una delle tante periferie dell’Occidente. Vive nel mondo drogato della società dello spettacolo. Per uscire dalla disperazione e dalla noia di nascosto legge, ascolta musica, vede film. Recita. Recita sempre. Fino a dimenticare di essere Sid. Colleziona sacchetti di plastica, di carta, di tessuto, di materiale biodegradabile. Tutti, rigorosamente, firmati. Bello, intelligentissimo, raffinato lettore, perfettamente padrone delle più sottili sfumature della lingua.

Ha ucciso. Probabilmente per noia. Sicuramente per uno scopo più alto. Uccide soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda. La sua storia, è un film “senza montaggio”, un torrenziale monologo che è un concerto Hip Hop suonato dal vivo: scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, dei “fuck you”, di canne, droga, desolazione, di vagabondaggi nei “templi del consumo”.

Il programma del Teatro contemporaneo si conclude mercoledì 17 aprile con la nuova produzione di Teatro popolare dell’arte Edda-ascesa e caduta di una figlia ribelle di e con Chiara Migliorini.

Per la rassegna Teatro contemporaneo biglietto solo spettacolo 8 euro, spettacolo più aperitivo 12 euro. Alle 20 aperitivo, inizio spettacolo alle 21.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro