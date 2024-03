Il Bisonte ospita Vallefoglia, serve una svolta per il finale di stagione

Ultimo turno infrasettimanale della stagione per Il Bisonte Firenze, che domani sera alle 20.30 ospita a Palazzo Wanny la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per la ventitreesima giornata della Serie A1 Tigotà. Dopo la buona prestazione offerta domenica contro Novara, che però purtroppo non ha aggiunto punti alla classifica delle bisontine, l’obiettivo è quello di provare a ritrovare una vittoria che in campionato manca da cinque partite: la qualificazione ai play off sembra ormai un miraggio, ma l’ottavo posto è occupato proprio da Vallefoglia – con sette lunghezze di vantaggio – e quindi un successo potrebbe ancora dare pepe al finale di una stagione che Il Bisonte vuole chiudere con orgoglio e determinazione.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono tre, e giocano tutte a Vallefoglia: si tratta di Laura Dijkema, bisontina per due stagioni e mezzo dal gennaio 2018 all’estate 2020, di cui le ultime due da capitano, Alice Degradi, che ha militato ne Il Bisonte per un anno e mezzo tra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020, e Sara Panetoni, che ha vestito la maglia di Firenze nelle ultime tre annate, dal 2020 al 2023. I precedenti fra le due squadre sono cinque, con tre vittorie delle bisontine e due di Vallefoglia (arrivate negli ultimi due confronti giocati).

LE PAROLE DI CARLO PARISI – “Nel match di domani sarà importante ripartire dalle buone cose viste contro Novara: domenica la squadra è stata sempre in partita, se si eccettua il primo set, quello che le manca adesso è un po’ di continuità. Dobbiamo crederci un po’ di più, anche se capisco che non sia semplice in un momento come questo: quando perdi tante partite di fila la sicurezza e la serenità vengono meno, ma bisogna ritrovare la continuità di rendimento per poter giocare meglio in situazioni punto a punto. Vallefoglia è una squadra che oltre a giocare una buona pallavolo, difende tanto e lavora bene a muro-difesa, quindi la pazienza sarà fondamentale: in sintesi domani dovremo confermare i progressi visti contro Novara e avere più continuità e tanta pazienza, per interpretare al meglio la gara sapendo chi abbiamo di fronte”.

LE AVVERSARIE – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola dovrebbe schierarsi con l’olandese Laura Dijkema (classe 1990) in palleggio, Camilla Mingardi (1997) come opposto, Giulia Mancini (1998) e la serba Maja Aleksić (1997) al centro, Alice Degradi (1996) e la russa Tatiana Kosheleva (1988) in posto quattro, e Sara Panetoni (2000) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito www.volleyballworld.tv. Inserendo il codice BISONTEFIRENZE20 ci sarà la possibilità di usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

