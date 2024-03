Incidente sulla SS439 'Sarzanese Valdera', mezzo pesante si ribalta. Strada chiusa

A causa di un incidente, un tratto della strada statale 439 “Sarzanese Valdera” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 106,900, in corrispondenza del territorio comunale di Volterra, in provincia di Pisa.

Al momento solo il traffico dei veicoli leggeri è regolato con indicazioni sul posto lungo la viabilità limitrofa.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un mezzo pesante che si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile