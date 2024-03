L'8 marzo, l'Auditorium delle Corti intitolato a Vanna Cercenà, figura illustre della letteratura per ragazzi

In occasione della Festa della Donna, il Comune di Montespertoli intitola l’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti” alla scrittrice Vanna Cercenà. L'iniziativa si terrà l'8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna e sarà aperta a tutta la cittadinanza.

“Vanna Cercenà, scomparsa nel 2022, aveva scelto Montespertoli come sua dimora e, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo deciso di dedicarle l'auditorium della biblioteca comunale. E’ stata una grande scrittrice e ha trasmesso la passione per la lettura a numerosi giovani. Questa decisione è per noi non solo un riconoscimento significativo al contributo letterario di Vanna Cercenà ma è soprattutto un riconoscimento al suo impegno instancabile per l’educazione e per la promozione della pace, dell’intercultura, della legalità e della democrazia tra le nuove generazioni.”dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Vanna Cercenà, laureata in Storia Medievale presso l'Università di Firenze, ha dedicato la sua vita all'educazione e alla promozione della letteratura per ragazzi. Dopo una lunga carriera come dirigente scolastica e ispettrice scolastica, ha abbracciato la scrittura narrativa, dando vita a una serie di opere significative che hanno ottenuto riconoscimenti nel panorama letterario per ragazzi. La sua vasta produzione letteraria, spesso incentrata su storie ambientate in contesti storici e biografie femminili, ha affascinato e ispirato i giovani lettori.

Tra i numerosi premi ricevuti, si distingue il Premio Andersen come Miglior Scrittrice nel 2015, riconoscimento meritato per il suo percorso letterario caratterizzato da continuità, intensità narrativa e un'attenzione costante alle storie femminili e ai punti di vista meno frequentati dalla grande storia.

L'evento, che si svolgerà l’8 marzo vedrà la partecipazione del Sindaco Alessio Mugnaini, della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Sara Missanelli e di Elena Carloni, figlia della scrittrice, che guiderà la lettura di brani selezionati delle opere dell'autrice. Saranno presenti anche una delegazione di circa 25 ragazzi del Consiglio dei Ragazzi delle scuole medie.

Fonte: Ufficio Stampa