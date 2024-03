L'azienda fiorentina Dal 1904 Vegni Express compie 120 anni

Palletways Italia, principale network europeo di trasporto espresso di merce pallettizzata, festeggia i 120 anni dell’azienda di trasporti Dal 1904 Vegni Express, Concessionario del Network italiano dall’aprile 2021 per l’area di Firenze.

Fondata nel 1904 come impresa per trasporto bagagli ''Firenze-Viareggio'' da Luigi Vegni nei pressi di Piazza della Signoria a Firenze, Vegni Express ha saputo adeguarsi negli anni ai cambiamenti del mercato: infatti, passando da servizio ferroviario a quello espresso a mezzo viaggiatori, si è specializzata nel tempo nella consegna con camion di varie tipologie di merci per i settori di alta moda, valori e industria meccanica.

Oggi, a 120 anni dalla sua fondazione, l’azienda ha cambiato denominazione in “Dal 1904 Vegni Express”, in occasione di questa speciale ricorrenza, e vanta una sede moderna di oltre 2.000 mq, 15 baie di carico nella zona industriale a Sesto Fiorentino (FI) e avamposto logistico a Campi Bisenzio (FI) e 25 mezzi di proprietà. Nonostante questa evoluzione la lunga tradizione familiare, pilastro fondamentale di questa società, non è cambiata: infatti, attualmente l’Amministratore delegato è Massimiliano Vegni, bisnipote del fondatore.

“Il nostro successo è merito delle persone che hanno saputo accompagnare l'azienda nella crescita e supportare il cambiamento continuo, mettendo a disposizione del cliente sempre un servizio di qualità, consegne veloci, affidabilità e sicurezza” ha dichiarato Massimiliano Vegni, AD di Dal 1904 Vegni Express. “E grazie all’entrata in Palletways Italia nel 2021 e alla collaborazione con gli altri Concessionari, abbiamo aumentato il nostro ventaglio di servizi e ci siamo affacciati al mondo delle consegne espresse di merce pallettizzata, affiancandolo al tradizionale trasporto di collettame”.

In questi tre anni, da quando Dal 1904 Vegni Express S.R.L. fa parte del Network di Palletways Italia, l’azienda ha ampliato la sua presenza in tutta Italia e ad altri settori, riuscendo a coprire le esigenze della rete nell’intera area fiorentina e toscana, e arrivando a gestire annualmente oltre 20.000 pallet.

“L’ingresso di Dal 1904 Vegni Express S.R.L. nella rete di Palletways Italia nel 2021 ci ha permesso di consolidare la nostra presenza in un’area strategica per il Network come quella di Firenze, nodo importante dal punto di vista di mercato e di eccellenze Made in Italy, con un’offerta di servizio di altissimo livello” ha aggiunto Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia. “La presenza di aziende del calibro di Vegni permette di accrescere lo scambio di esperienze e competenze tra tutti i nostri Concessionari e di espanderci continuamente. Vogliamo continuare a supportare Vegni, così come tutti gli altri Concessionari, per lo sviluppo del loro business e puntare su una sempre maggiore presenza sul mercato del trasporto espresso di merce pallettizzata, fornendo elevati standard qualitativi e tecnologici, in grado di fornire informazioni in tempo reale lungo tutto la filiera distributiva. Siamo certi che questa preziosa collaborazione reciproca proseguirà anche con le future generazioni della famiglia Vegni”.