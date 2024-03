"Montespertoli Cresce": il calendario degli incontri tra amministrazione e cittadini si amplia

Il ciclio di incontri "Montespertoli Cresce" promosso dall'Amministrazione Comunale sta raggiungendo la metà del percorso, suscitando interesse e partecipazione crescenti da parte della cittadinanza. Dopo i primi 9 incontri che hanno già animato il dibattito sulle prospettive future del territorio, l'Amministrazione annunzia l'aggiunta di una nuova tappa al calendario.

“Grazie alle tante persone presenti in queste sere abbiamo ricevuto segnalazioni preziose che ci hanno fatto comprendere l'importanza di estendere il numero dei nostri incontri nel territorio. Riteniamo fondamentale coinvolgere tutte le comunità locali, anche se, purtroppo, in alcune delle nostre piccole frazioni, la disponibilità di spazi per incontri pubblici è limitata. E’ importante la condivisione e il dialogo con tutti e quindi, se siete interessati a questa iniziativa e desiderate promuovere una discussione informale nella vostra zona, vi preghiamo di contattarci. Solo incontrandoci di più possiamo assicurarci che ogni voce venga ascoltata e che nessuno sia escluso da questo significativo processo partecipativo.” dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Per giovedì 21 marzo alle ore 21.30 è stato messo in agenda un ulteriore incontro presso la Sala Consiliare aperto ai cittadini residenti nel Capoluogo e nei borghi di Vicchio e Gigliola, questo incontro è promosso anche su sollecitazione degli abitanti di questi due borghi dove non era mai stato organizzato un incontro pubblico per la mancanza di luoghi idonei ad ospitarlo.

"Montespertoli Cresce" è un'occasione per discutere, condividere e costruire insieme il futuro del nostro Comune. Durante gli incontri, sono stati affrontati temi cruciali per lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione del territorio e la qualità della vita dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi incontri, contribuendo con le proprie idee e prospettive. La voce di ogni cittadino è fondamentale per costruire una comunità inclusiva e orientata al benessere collettivo.

Gli incontri di "Montespertoli Cresce" rappresentano un'opportunità unica di dialogo tra amministratori e cittadini, sottolineando l'impegno dell'Amministrazione a lavorare insieme per la crescita e lo sviluppo del nostro amato Comune.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa