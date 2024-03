Musici e Sbandieratori da tutta Italia attesi al Torneo di Cerreto Guidi

Avrà luogo domenica 10 marzo, con inizio alle 10 al Palazzetto dello Sport di Cerreto Guidi, la XIII edizione del Torneo indoor 'Città di Cerreto Guidi' Musici e Sbandieratori.

La manifestazione che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è organizzata dall’Associazione Storico Culturale Caracosta, in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori. Il torneo metterà in competizione gruppi di sbandieratori per le specialità di singolo, coppia e squadra giovanili; singolo, coppia e piccola squadra assoluti.

Sono previsti, in particolare, 13 singoli, 8 coppie e 5 piccole squadre nella categoria assoluta; mentre a livello giovanile il programma è articolato in 23 singoli, 10 coppie e 6 squadre. Alle ore 17.30 è prevista la cerimonia di premiazione, alla presenza del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Nutrita la partecipazione di gruppi musici e sbandieratori. Nell’elenco figurano Rione Cento (Lugo); Gioco della Torre (Ripa Seravezza); Palio dei Micci-La Madonnina (Querceta); Megliadino San Vitale (Padova); Torri Metelliane (Cava de’Tirreni); Borgo San Lazzaro (Asti); Borgo Don Bosco (Asti); Città di Volterra e Le Fiamme di Caracosta (Cerreto Guidi).

Il Comitato Organizzatore ringrazia per la rinnovata collaborazione, l’Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi, la Federazione Italiana Sbandieratori, la Misericordia, gli sponsor e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione del un torneo, ormai diventato un appuntamento tradizionale nel calendario di specialità.