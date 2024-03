Nonlobuttovia, nuovo mese di aperture nelle sedi del PalaEsposizioni e Avane

Sboccia la primavera anche per il servizio del riciclo e riuso “Nonlobuttovia” sia per Mobili sia ad Avane nella seconda domenica del mese come di consueto. Tante nuove opportunità del buon usato che torna a una seconda vita e diventa utile per molti: dai mobili all’oggettistica, agli accessori, al vestiario, a quello che non utilizziamo più e che, invece, diventa importante per altre persone.



Le prossime aperture di marzo 2024 del servizio Nonlobuttovia Mobili al palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra (lato alberato) sono giovedì 14, domenica 17 e giovedì 28, nel consueto orario dalle 10 alle 12.30.



Mentre lo spazio Nonlobuttovia Avane (La Vela Margherita Hack, via Magolo 32) sarà aperto domenica 10 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30.



I due servizi sono gestiti dall’associazione Lilliput di Empoli. Per avere maggiori informazioni sulle varie attività, è possibile contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa