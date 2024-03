Picchia studente alla stazione dei bus, denunciato minorenne a Montepulciano

Un minore è stato denunciato dai carabinieri di Montepulciano come presunto autore dell'aggressione ai danni di un altro minore avvenuta alla stazione dei bus di Montepulciano, lo scorso 24 febbraio.

Il giovane studente aveva riportato delle gravi ferite al volto dopo essere stato aggredito quel sabato attorno all'ora di pranzo, tanto da essere ricoverato all'ospedale delle Scotte di Siena.

La notizia si è diffusa sui social e sulla stampa. Anche il preside dei Licei poliziani, martedì 27 febbraio, ha scritto una lettera aperta a studenti, genitori e professori, denunciando la preoccupazione per quanto accaduto all’autostazione.

I militari si sono attivati autonomamente, non avendo ancora la querela di parte. Con le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i video pubblicati sui social da parte di alcuni coetanei, il presunto autore è stato identificato e denunciato per lesioni personali gravi alla procura del tribunale per i minorenni di Firenze.

I Carabinieri della Compagnia poliziana, in collaborazione con il dirigente scolastico interessato, hanno organizzato una serie di incontri con gli studenti della comunità scolastica di Montepulciano. La scuola è il primo momento sociale dove si sperimenta la regola della responsabilità, attraverso questi incontri l’Arma dei Carabinieri contribuisce ad educare alla cultura della legalità e sensibilizzare gli studenti sull’importanza di comportamenti responsabili, nell’intento di rendere i giovani pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri e sviluppare i propri interessi in una società priva di prevaricazioni e violenza.