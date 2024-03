Si finse invalido e percepì 140mila euro tra pensione e indennità: disposta perizia psichiatrica

La Corte d'appello di Firenze ha disposto una nuova perizia psichiatrica per Roberto Guglielmi, il 61enne fiorentino accusato di essersi finto invalido per percepire la pensione di invalidità ed altre indennità per circa 140mila euro.

L'uomo si sarebbe finto invalido muovendosi su una sedia a rotelle. A far partire l'inchiesta furono la denuncia di una ex colf e un esposto dell'Asl. Guglielmi è stato arrestato nell'aprile 2019, all'aeroporto fiorentino di Peretola al rientro da una vacanza in Togo.

Il prossimo 30 aprile i giudici, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore, assegneranno l'incarico allo psichiatra Renato Ariatti di Bologna per accertare se l'imputato fosse capace di intendere e volere al momento dei fatti e sia in grado di stare in giudizio.