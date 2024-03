Simone Campinoti lancia la sua candidatura a sindaco di Empoli: ospiti big del centrodestra

Questa fine settimana verrà presentato il candidato del centrodestra per Empoli, Simone Campinoti. A supportare l'evento, che si terrà al Secco Easy di piazza della Vittoria, i big dei 4 partiti di governo:

- Susanna Ceccardi, europarlamentare, e Manfredi Potenti, senatore, per la Lega

- Erica Mazzetti, deputata, e Marco Stella, vice presidente del Consiglio regionale, per Forza Italia

- Paolo Marcheschi, senatore, e Fabrizio Rossi, deputato, per Fratelli d'Italia

- Vincenzo Donnarumma, coordinatore provinciale di Noi Moderati, il quale recherà anche un saluto del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli impossibilitato a presenziare a causa di impegni istituzionali.

Le prime idee del programma elettorale saranno raccolte sotto lo slogan di 'Empoli del Fare', che contraddistinguerà la campagna di Campinoti a sindaco.