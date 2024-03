Stalli rosa a Montopoli, permessi da richiedere per i neo-genitori

Gli stalli dei parcheggi del comune di Montopoli si colorano di rosa. Nelle ultime settimane nelle aree di sosta del territorio comunale hanno trovato spazio gli stalli rosa. Uno strumento previsto dalle norme nazionali che ha l'obiettivo di offrire un sostegno pratico alla maternità e alla genitorialità, garantendo un’agevolazione in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, soprattutto in prossimità di strutture o servizi dove generalmente risulta difficoltosa.

Chi può utilizzare gli stalli rosa? Nel regolamento, approvato in giunta, si specifica che possono utilizzare i parcheggi: le donne in stato di gravidanza e i genitori con un bambino di età non superiore ai due anni. Il permesso rosa consente la sosta nelle aree riservate per un massimo di due ore consecutive, al fine di tutelare il diritto di ciascuno di usufruire del beneficio. Il permesso, inoltre, autorizza alla sosta gratuita nei posteggi contrassegnati dalle strisce blu.

"Una misura che vuole essere un pratico sostegno alla famiglia – spiegano il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni con delega alla pari opportunità – in un'ottica di miglioramento della qualità della vita. Gli stalli rosa sono un segno tangibile della volontà di agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e dei neo genitori".

Gli stalli di sosta rosa possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Municipale. Per fare domanda basta compilare un modulo reperibile sia all'ufficio protocollo del Comune che sul sito web istituzionale del Comune. Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all’indirizzo istituzionale del Comune: info@pec.comune.montopoli.pi.it oppure, presentate personalmente all’ufficio protocollo negli orari di sportello.